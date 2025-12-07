Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti

'Riportiamo l’attenzione sull’opportunità di chiedere una legge nazionale che riconosca a questi ragazzi il diritto ad una piena cittadinanza italiana'

Ieri mattina, presso la Biblioteca Mabic, l’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato di cittadinanza simbolica agli alunni stranieri residenti a Maranello che hanno completato un ciclo scolastico primario. Al fianco del sindaco Luigi Zironi, del Presidente del Consiglio comunale Alessio Costetti, degli assessori Laura Costi ed Elisabetta Marsigliante, erano presenti i familiari dei minori che hanno ricevuto l’attestato.


'Iniziative come questa - ha precisato il sindaco Zironi - hanno soprattutto l’obiettivo di trasmettere a questi alunni una maggiore consapevolezza di sé, dei propri diritti e dei propri doveri. Maranello ha sempre creduto in valori quali l’accoglienza e l’integrazione, e riteniamo che su questo tema occorra un ulteriore passo avanti, sia culturale che legislativo'.

'Con questo gesto simbolico rivolto ai bambini stranieri e alle loro famiglie - ha aggiunto l’assessore all’Istruzione, Laura Costi - riportiamo l’attenzione sull’opportunità di continuare a chiedere una legge nazionale che riconosca a questi ragazzi il diritto ad una piena cittadinanza italiana. Sono maranellesi, frequentano da anni le scuole di questa città e fanno parte a tutti gli effetti della nostra comunità. Il fatto che lo Stato ancora non li riconosca come cittadini italiani, oltre ad essere paradossale, contrasta a nostro parere anche con il concetto di uguaglianza'.

