Il futuro della sanità modenese: a Maranello incontro tecnico-politico del Pd

In un momento di grandi trasformazioni e di sfide per il Servizio Sanitario Nazionale, aggravate dalle scelte del Governo Meloni che continua a sottofinanziare la sanità pubblica, mettendone a rischio universalità e qualità, l'incontro vuole essere un'occasione per fare il punto sulla situazione del territorio. La serata sarà un momento di analisi e proposta, per ascoltare la voce di esperti di alto profilo e di rappresentanti delle istituzioni.



Con questa premessa il PD lancia un approfondimento pubblico a Maranello sul tema della salute, dal titolo ‘Il Futuro della Sanità Pubblica Modenese’. L'appuntamento è per martedì 2 dicembre, alle 21 a Maranello, presso la sede di Mabic in viale Vittorio Veneto 5.



Interverranno il Dott. Francesco Melandri, ex Direttore della Cardiologia dell'Ospedale di Sassuolo e Coordinatore della Rete Civica del GIMBE per Modena, che porterà la sua esperienza diretta sul campo e una visione civica del sistema sanitario; il Prof. Paolo Nichelli, ex Direttore della Clinica Neurologica dell'Ospedale di Baggiovara, autorevole voce nel campo delle neuroscienze, che contribuirà con la sua competenza specialistica; e Giancarlo Muzzarelli, Presidente della Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.



Un incontro per almeno due terzi tecnico ma in una cornice politica e di critica al governo. 'È necessario un impegno contrario a quello del Governo Meloni, che con il suo cronico sottodimensionamento dei fondi per la sanità pubblica sta mettendo in ginocchio un servizio essenziale per le famiglie' - si legge nella nota PD sull'evento.

