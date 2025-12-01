Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il futuro della sanità modenese: a Maranello incontro tecnico-politico del Pd

Il futuro della sanità modenese: a Maranello incontro tecnico-politico del Pd

Incontro pubblico organizzato dal PD

1 minuto di lettura

In un momento di grandi trasformazioni e di sfide per il Servizio Sanitario Nazionale, aggravate dalle scelte del Governo Meloni che continua a sottofinanziare la sanità pubblica, mettendone a rischio universalità e qualità, l'incontro vuole essere un'occasione per fare il punto sulla situazione del territorio. La serata sarà un momento di analisi e proposta, per ascoltare la voce di esperti di alto profilo e di rappresentanti delle istituzioni.

Con questa premessa il PD lancia un approfondimento pubblico a Maranello sul tema della salute, dal titolo ‘Il Futuro della Sanità Pubblica Modenese’. L'appuntamento è per martedì 2 dicembre, alle 21 a Maranello, presso la sede di Mabic in viale Vittorio Veneto 5.

Interverranno il Dott. Francesco Melandri, ex Direttore della Cardiologia dell'Ospedale di Sassuolo e Coordinatore della Rete Civica del GIMBE per Modena, che porterà la sua esperienza diretta sul campo e una visione civica del sistema sanitario; il Prof. Paolo Nichelli, ex Direttore della Clinica Neurologica dell'Ospedale di Baggiovara, autorevole voce nel campo delle neuroscienze, che contribuirà con la sua competenza specialistica; e Giancarlo Muzzarelli, Presidente della Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

Un incontro per almeno due terzi tecnico ma in una cornice politica e di critica al governo. 'È necessario un impegno contrario a quello del Governo Meloni, che con il suo cronico sottodimensionamento dei fondi per la sanità pubblica sta mettendo in ginocchio un servizio essenziale per le famiglie' - si legge nella nota PD sull'evento.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

'Modena, Barcaiuolo pensi alle colpe del Governo su Complanarina e Frecciarossa'

Una rete civica per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

Una rete civica per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

Sanità, Paldino: 'Duplicato il costo per certificati di disabilità, così non va'

Sanità, Paldino: 'Duplicato il costo per certificati di disabilità, così non va'

Promozione: Maranello, tre punti vitali contro lo Scandiano

Promozione: Maranello, tre punti vitali contro lo Scandiano

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'

Sanità, Dondi (Fdi): 'Ridicole affermazioni De Pascale, il Governo c'è'

Sanità, Dondi (Fdi): 'Ridicole affermazioni De Pascale, il Governo c'è'

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Gasparri a Modena per la convention di Popolo e Libertà: 'Il centro è vivo'

Gasparri a Modena per la convention di Popolo e Libertà: 'Il centro è vivo'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio