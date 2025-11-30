Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

'Ritengo che il tono usato e l’eccesso di giudizi che abbiamo ascoltato non siano compatibili con l’onore che Bologna concede'

1 minuto di lettura

'Da consigliere comunale ho votato, tempo fa, per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Lo feci in una fase in cui le sue posizioni non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo'.

Con queste parole, in un post su Facebook, il consigliere comunale di Bologna Filippo Diaco prende in modo netto le distanze da Francesca Albanese dopo l'ennesima polemica innescata da sue dichiarazioni (qui).

'Alla luce delle sue dichiarazioni più recenti, ritengo doveroso riconoscere che mi sono sbagliato. Non ho difficoltà ad ammetterlo: chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di rivedere le proprie scelte quando il contesto e i fatti cambiano. Il rispetto per le istituzioni e per la città di Bologna viene prima di ogni simpatia personale. Ritengo che il tono usato e l’eccesso di giudizi che abbiamo ascoltato non siano compatibili con l’onore che Bologna concede attraverso la cittadinanza onoraria. Ammettere un errore non è un segno di debolezza, ma di responsabilità politica e istituzionale. Bologna merita figure capaci di rappresentare valori di equilibrio, rispetto e dialogo, non protagonismi che dividono' - chiude Diaco.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Capo dell'Esercito denuncia: 'Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per ufficiali'

Il Capo dell'Esercito denuncia: 'Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per ufficiali'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Aerotaxi a Bologna, evasione da due milioni: sanzionate 200 compagne aeree straniere

Aerotaxi a Bologna, evasione da due milioni: sanzionate 200 compagne aeree straniere

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Dall'ex pro-latte ad Alcatraz: le sette proposte di riqualificazione al vaglio del Consiglio

Riaperta la procedura di gara per concessione dell'autostrada A22

Riaperta la procedura di gara per concessione dell'autostrada A22

'Residenze Costellazioni acquisito da coop Angolo: da ghetto a rischio superghetto'

'Residenze Costellazioni acquisito da coop Angolo: da ghetto a rischio superghetto'