Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

'Da consigliere comunale ho votato, tempo fa, per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Lo feci in una fase in cui le sue posizioni non si erano ancora espresse con la radicalità che oggi conosciamo'.

Con queste parole, in un post su Facebook, il consigliere comunale di Bologna Filippo Diaco prende in modo netto le distanze da Francesca Albanese dopo l'ennesima polemica innescata da sue dichiarazioni (qui).

'Alla luce delle sue dichiarazioni più recenti, ritengo doveroso riconoscere che mi sono sbagliato. Non ho difficoltà ad ammetterlo: chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di rivedere le proprie scelte quando il contesto e i fatti cambiano. Il rispetto per le istituzioni e per la città di Bologna viene prima di ogni simpatia personale. Ritengo che il tono usato e l’eccesso di giudizi che abbiamo ascoltato non siano compatibili con l’onore che Bologna concede attraverso la cittadinanza onoraria. Ammettere un errore non è un segno di debolezza, ma di responsabilità politica e istituzionale. Bologna merita figure capaci di rappresentare valori di equilibrio, rispetto e dialogo, non protagonismi che dividono' - chiude Diaco.