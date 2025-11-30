Carpi, incontro anti-gender. La Lega caccia la troupe di Report: 'Pseudo-inviati'

La replica

Giovedì sera a Carpi era prevista la presentazione pubblica del libro 'Il gender esiste. Giù le mani dai nostri figli” scritto dal deputato della Lega Rossano Sasso.'L’invito alla serata è rivolto a tutti: studenti, insegnanti, associazioni, famiglie e cittadini. Anche e soprattutto a chi ha idee diverse dalle nostre. Perché il confronto è il cuore della democrazia, non certo le proteste preconfezionate di chi troppo spesso preferisce provare a mettere a tacere chi non si allinea, invece di presentarsi e argomentare le proprie posizioni. La libertà di parola non è negoziabile, così come il sacrosanto diritto a non sentirsi in colpa per gusti diversi da quelli propinati dall'odierna woke - affermava con un comunicato di presentazione il segretario Lega Carpi Giulio Bonzanini -. E giovedì 27 novembre dimostreremo che c’è ancora chi crede nel dibattito vero, aperto e senza paura'.Le cose però non sono andate per il verso giusto. Una troupe di Report si è recata in Sala Duomo dove era previsto l'incontro ed è stata allontanata.'L'onorevole Sasso è relatore alla Camera del ddl Valditara e ispiratore della norma che introduce l’obbligo di “consenso informato scritto” da parte dei genitori per ogni attività scolastica che tratti temi “legati alla sessualità, affettività o relazioni” nelle scuole medie e superiori - spiega Report sui social -.Le famiglie devono avere accesso in anticipo al materiale didattico: devono sapere quali temi si intendono affrontare, con quali modalità, e anche chi (docenti o esperti esterni) sarà coinvolto. Il giornalista di Report, Danilo Procaccianti poco prima dell'incontro ha avvicinato l'onorevole Sasso per qualche domanda sul tema dell'educazione sessuale nelle scuole in un clima sereno. La cosa gravissima si è verificata poco prima che l'incontro pubblico iniziasse per il giornalista è stato allontanato senza motivo non permettendogli di poter documentare l'evento. L'incontro non prevedeva accredito stampa ed era aperto al pubblico'.'Quello a cui abbiamo assistito è stato davvero poco edificante, con una palese mancanza di rispetto, educazione e soprattutto professionalità. Anzichè partecipare attivamente all'evento con domande e chiarimenti, così come fatto dal variegato pubblico della sala, la troupe di Report (a conferma che l'evento organizzato aveva un certo interesse evidentemente anche di richiamo nazionale) si è presentata unicamente all'ingresso della sala, tentando addirittura di ostacolare l'avvio dei lavori con una condotta che poco aveva a che fare con il giornalismo - spiega Bonzanini con una nota di ieri -.Non cercavano risposte: cercavano lo scontro, con un atteggiamento pretestuoso che offende l'onorabilità della categoria. Un’aggressione mediatica in piena regola, messa in scena per costruire la solita narrazione preconfezionata contro chi, come noi, non si allinea ai dogmi del pensiero unico. L’onorevole Sasso, come sempre, era pronto a rispondere a tutte le domande. Ma quando l’obiettivo non è informare, bensì provocare, è evidente che sia complesso avere un dialogo. Nonostante questo tentativo di sabotaggio, la serata è andata avanti alla grande, con un pubblico che non si è lasciato intimidire. Segno che Carpi è più matura di certi pseudo-inviati che arrivano a fare confusione senza alcun reale interesse per l'evento e i temi trattati'.