Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Furto domenica notte al negozio di parrucchiere New style salon in piazza Ilaria Alpi, nell'area della Coop di Nonantola. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino forzando una porta laterale del negozio. Una volta all'interno hanno rubato l'incasso, circa 1000 euro in contanti, tutte le attrezzature presenti (una trentina di macchinette per tagliare i capelli), un tablet, un telefono e una borsetta presente in negozio. L'esercizio commerciale è dotato di telecamere, ma a quanto pare dal video emerge solo la figura di uno uomo incappucciato non riconoscibile. I titolari hanno denunciato il fatto ai carabinieri che indagano. La zona della Coop nell'ultima settimana è stata oggetto di diversi furti: una commessa ha subito lo scippo di una borsetta (i ladri hanno spaccato il finestrino dell'auto dove era appena salita), un'anziana è stata derubata della bicicletta e il vicino ristorante giapponese ha subito l'incursione dei ladri.