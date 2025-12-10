Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Nonantola, raffica di furti: svaligiato anche negozio da parrucchiere

Al New style salon i ladri sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino forzando una porta laterale del negozio

1 minuto di lettura

Furto domenica notte al negozio di parrucchiere New style salon in piazza Ilaria Alpi, nell'area della Coop di Nonantola. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino forzando una porta laterale del negozio. Una volta all'interno hanno rubato l'incasso, circa 1000 euro in contanti, tutte le attrezzature presenti (una trentina di macchinette per tagliare i capelli), un tablet, un telefono e una borsetta presente in negozio. L'esercizio commerciale è dotato di telecamere, ma a quanto pare dal video emerge solo la figura di uno uomo incappucciato non riconoscibile. I titolari hanno denunciato il fatto ai carabinieri che indagano. La zona della Coop nell'ultima settimana è stata oggetto di diversi furti: una commessa ha subito lo scippo di una borsetta (i ladri hanno spaccato il finestrino dell'auto dove era appena salita), un'anziana è stata derubata della bicicletta e il vicino ristorante giapponese ha subito l'incursione dei ladri.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Crollo a scuola, il Comune di Nonantola: 'Rottura improvvisa non prevedibile'

Crollo a scuola, il Comune di Nonantola: 'Rottura improvvisa non prevedibile'

Nonantola, crolla il soffitto del bagno della scuola Cervi: tragedia sfiorata

Nonantola, crolla il soffitto del bagno della scuola Cervi: tragedia sfiorata

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Alluvione 2020, la Regione precisa: 'Nessuna condanna dal Tribunale delle acque per Aipo e Regione'

Alluvione 2020, la Regione precisa: 'Nessuna condanna dal Tribunale delle acque per Aipo e Regione'

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Articoli Recenti Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Sassuolo: entra in negozio e molesta i presenti, espulso 40enne nigeriano

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario

Finale Emilia, intitolato a don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico