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Carpi in lutto, è morto a 78 anni don Alberto Bigarelli

Carpi in lutto, è morto a 78 anni don Alberto Bigarelli

Ex parroco della parrocchia di San Bernardino Realino, era rettore della Chiesa dell’Adorazione

1 minuto di lettura

Lutto a Carpi per la morte don Alberto Bigarelli. Don Alberto è deceduto all’età di 78 anni presso la Casa del Clero di Carpi, nelle prime ore di oggi, dove era stato accolto nell’ultima settimana a seguito di un malore. Era nato a Carpi il 7 agosto 1947, maturò la sua vocazione al sacerdozio dopo la laurea e un periodo di attività professionale all’interno dell’esperienza della Comunità del Duomo guidata da don Lino Galavotti. Terminati gli studi teologici e pastorali venne ordinato presbitero il 20 aprile 1986, dal vescovo Alessandro Maggiolini. Proprio in questi giorni per iniziativa del Centro Informazione Biblica, di cui è stato fondatore e presidente, erano in programma alcuni momenti di festa per ricordare il 40° anniversario dell’ordinazione.

Iniziò il suo ministero come cappellano nella parrocchia del Corpus Domini a Carpi, poi nel 1992, la prima esperienza come parroco a Fossa di Concordia, fino al 2003 quando venne nominato parroco della parrocchia di San Bernardino Realino a Carpi dove rimase fino al 2017. Lasciata la parrocchia ha continuato come Rettore della Chiesa dell’Adorazione dove si è dedicato alla preghiera, alle confessioni e ad un’intensa e feconda opera di direzione spirituale. Oltre agli impegni di carattere pastorale don Bigarelli ha continuato ad approfondire gli studi della Sacra Scrittura, ha scritto testi di commento che presto verranno raccolti e pubblicati dal Centro Informazione Biblica.

La camera ardente sarà allestita presso il Seminario Vescovile. Gli orari di visita alla camera ardente e la data delle esequie sono in fase di definizione. 

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