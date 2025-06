Carpi, l'Ausl smentisce Fdi: 'Aria condizionata all'ospedale perfettamente funzionante'

'In merito all’impianto di raffrescamento dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, l’Azienda USL di Modena precisa che il sistema è ovunque funzionante. Per una verifica puntuale circa la situazione nei reparti di degenza, le Direzioni di Distretto e dell’Ospedale hanno effettuato oggi stesso un sopralluogo constatando che non vi sono aree dove l’impianto non sia in funzione'. Così l'Ausl replica e smentisce Fdi di Carpi che con Annalisa Arletti era intervenuta per denunciare un guasto nell'aria condizionata.

'Peraltro non sono pervenute in questo periodo segnalazioni in tal senso, ad eccezione di una – che potrebbe aver fatto scaturire la comunicazione a mezzo stampa – da parte di una paziente di un reparto, che ha richiesto e ottenuto di poter disporre di un ventilatore personale. Scusandosi per il disagio - che può dipendere non solo dalle specifiche condizioni del singolo paziente, ma anche dalle dimensioni della struttura e dalla particolare esposizione al sole di alcune stanze, che fanno sì che il raffrescamento possa risultare non omogeneo in tutte le aree - l’Azienda assicura che il monitoraggio della situazione dei reparti è costante. Allo stesso modo sono note le carenze strutturali del Ramazzini: come più volte ribadito, accanto agli interventi ordinari puntualmente eseguiti, l’Azienda USL ha predisposto un piano di manutenzione straordinaria per l’Ospedale di Carpi, in parte già attuato, anche grazie all’accesso a finanziamenti regionali dedicati' - chiude l'Ausl.