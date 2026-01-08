Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, riscaldamento guasto al liceo Fanti: domani niente lezioni

La chiusura riguarderà le aule dell’edificio storico prospiciente viale Peruzzi (circa il 45 classi su un totale di 90)

Nella giornata di domani, venerdì 9 gennaio, saranno sospese le elezioni di una parte del liceo Fanti di Carpi a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della struttura che non è stato possibile risolvere nella giornata di giovedì 8 gennaio.

In particolare, la chiusura riguarderà le aule dell’edificio storico prospiciente viale Peruzzi (circa il 45 classi su un totale di 90), mentre è garantito il riscaldamento delle aule poste nell’ampliamento costruito nel 2004, nell’ampliamento inaugurato a settembre 2025, in tutti i moduli abitativi temporanei e nelle aule presso l’istituto Vallauri, che potranno quindi svolgere l’attività didattica regolarmente.

I tecnici della Provincia sottolineano che «questa mattina (8 gennaio), tramite il sistema di telecontrollo recentemente installato in tutti gli edifici scolastici, è pervenuta segnalazione di guasto all’impianto di riscaldamento dell’Istituto Fanti di Carpi. La ditta incaricata della conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento si è attivata e durante tutta la prima metà della mattinata, sono state condotte attività di verifica e ricerca del guasto individuando la presenza di una scheda elettrica bruciata, che ha mandato in blocco l’intero impianto. La ditta ha reperito a Bologna una nuova scheda sostitutiva la cui installazione si è completata alle ore 15.30. Purtroppo, dopo la sostituzione della scheda, permanevano anche problemi ad un ulteriore componente che non poteva essere verificato in precedenza stante la rottura della scheda.
È stato pertanto attivato il centro di assistenza della caldaia che provvederà alla sostituzione e riprogrammazione dell’ulteriore componente».

Sempre nella giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è verificato un blocco della caldaia all’istituto superiore Calvi di Finale Emilia, mentre a Vignola, all’Istituto Paradisi, il teleriscaldamento è stato adeguato con una nuova taratura per supportare il significativo calo di temperature di questi giorni.

Queste due situazioni sono state risolte così da non compromettere il regolare svolgimento delle lezioni.

Per l’anno scolastico 2025/2026, gli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia di Modena sono 35.976 suddivisi in 1572 classi e il Liceo Fanti risulta essere la scuola più frequentata nella provincia con 91 classi e 2239 studenti.

