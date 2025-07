Carpi, via Roosevelt, Casolari e Carletti (FdI): 'Opera inutile e spreco di denaro pubblico'

'L’opera di desigillazione di via Roosevelt è stata fin da principio un intervento inutile, costoso e totalmente scollegato dai reali bisogni della città. E se ne sono resi conto tutti, dai residenti ai commercianti. Un fallimento sempre più evidente e l’affidamento di supporto legale al RUP desta non poche preoccupazioni'. A parlare sono Tommaso Casolari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, e Federica Carletti, presidente di FdI Carpi e consigliere comunale, che tornano a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Righi.

'I lavori sono stati eseguiti senza la preventiva autorizzazione del RUP (Responsabile Unico del Progetto). Questo – dichiarano Casolari e Carletti – è un fatto gravissimo. Ci chiediamo come sia stato possibile che nessuno in Comune si sia accorto della mancanza di un atto fondamentale come questo. Non vorremmo che siano state consapevolmente ignorate normative e le procedure corrette'.

L’esistenza di errori e incompletezze nella progettazione originaria, la realizzazione di opere difformi al progetto esecutivo, che ricordiamo è stato approvato dalla giunta nel 2023, sono esempi lampanti di gestione superficiale e opaca della cosa pubblica, con ricadute dirette non solo sul piano economico, ma anche sul piano della trasparenza nei confronti della cittadinanza.

'Il sindaco Righi – proseguono – ha scelto di nascondere molte delle problematiche connesse all’intervento ai commercianti durante gli incontri che avrebbero dovuto essere momenti di confronto onesto. Oggi emergono criticità che non sono mai state comunicate, né condivise. È solo grazie al lavoro di Fratelli d'Italia che ha tenuto alta l'attenzione sul tema che oggi emergono elementi che certificano il fallimento gestionale e politico dell’intervento su via Roosevelt'.