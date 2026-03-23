Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco Emilia: 25enne nordafricano senza biglietto dà in escandescenze

Castelfranco Emilia: 25enne nordafricano senza biglietto dà in escandescenze

Alla richiesta di esibire il biglietto, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha reagito in modo aggressivo

1 minuto di lettura

Ieri mattina durante un viaggio a bordo del treno regionale 3912 un giovane passeggero, un 25enne di origini nordafricane, residente a Bologna e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dal personale di bordo mentre viaggiava sprovvisto di regolare titolo di viaggio.

Alla richiesta di esibire il biglietto, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha reagito in modo aggressivo.

La situazione è degenerata rapidamente quando il giovane ha iniziato a proferire frasi pesantemente ingiuriose e minacciose nei confronti del capotreno e dei militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. I carabinieri sono riusciti a contenere l'esagitato e a procedere alla sua identificazione, evitando che la situazione evolvesse in violenza fisica contro persone o danni ai vagoni. L'episodio ha comunque causato un disagio ai viaggiatori, con il convoglio che ha accumulato qualche minuto di ritardo prima di poter riprendere la corsa.

Il giovane è stato denunciato.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco Emilia, dopo il richiamo del prefetto scompare la bandiera palestinese: al suo posto... un'asta vuota

Castelfranco Emilia, dopo il richiamo del prefetto scompare la bandiera palestinese: al suo posto... un'asta vuota

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Bandiera palestinese su edificio pubblico, il sindaco Gargano richiamato dal Prefetto al rispetto della disciplina

Castelfranco Emilia: occupa abusivamente una villa, denunciato

Castelfranco Emilia: occupa abusivamente una villa, denunciato

Castelfranco Emilia, occupava abusivamente una villa, denunciato tunisino

Castelfranco Emilia, occupava abusivamente una villa, denunciato tunisino

Piumazzo al buio: da mesi spenti 11 lampioni in via Noce

Piumazzo al buio: da mesi spenti 11 lampioni in via Noce

Castelfranco, il caso del sindaco Gargano: come denunciare il clima di odio dei social mentre lo si alimenta

Castelfranco, il caso del sindaco Gargano: come denunciare il clima di odio dei social mentre lo si alimenta

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Articoli Recenti San Felice, 40enne straniero arrestato per rapina impropria e lesioni

San Felice, 40enne straniero arrestato per rapina impropria e lesioni

Formigine, arrestato 25enne rumeno per spaccio: subito liberato

Formigine, arrestato 25enne rumeno per spaccio: subito liberato

Finale Emilia, sbanda con l'auto e finisce contro un albero: muore a 35 anni

Finale Emilia, sbanda con l'auto e finisce contro un albero: muore a 35 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni