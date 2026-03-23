Castelfranco Emilia: 25enne nordafricano senza biglietto dà in escandescenze

Ieri mattina durante un viaggio a bordo del treno regionale 3912 un giovane passeggero, un 25enne di origini nordafricane, residente a Bologna e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dal personale di bordo mentre viaggiava sprovvisto di regolare titolo di viaggio.

Alla richiesta di esibire il biglietto, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha reagito in modo aggressivo.

La situazione è degenerata rapidamente quando il giovane ha iniziato a proferire frasi pesantemente ingiuriose e minacciose nei confronti del capotreno e dei militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. I carabinieri sono riusciti a contenere l'esagitato e a procedere alla sua identificazione, evitando che la situazione evolvesse in violenza fisica contro persone o danni ai vagoni. L'episodio ha comunque causato un disagio ai viaggiatori, con il convoglio che ha accumulato qualche minuto di ritardo prima di poter riprendere la corsa.

Il giovane è stato denunciato.