'Castelfranco, promesse vuote: la casa di comunità inaugurata lo scorso 7 luglio non funziona'

'Ancora promesse a vuoto fatte dalla Amministrazione di Castelfranco. Il nuovo centro medico, la casa di comunità inaugurata lo scorso 7 luglio ad oggi non funziona. Motivo di grande orgoglio del sindaco, che l'ha presentato in conferenza stampa come un esempio virtuoso di sanità. Una sanità alla avanguardia, in grado di sostituire l'attività del vecchio ospedale. Una tecnologia descritta come 'superiore a quella dei reparti di Baggiovara e Policlinico'. Un esempio da esportare nel mondo, tanto, che qualche giorno fa sono venuti in visita delegazioni dall'Argentina e dall'Uruguay. Ebbene di tutto questi proclami, almeno per ora, rimane il nulla cosmico, perché la struttura è stata inaugurata, ma al momento non può dare appuntamenti'. Così Lodovica Boni della Lega Castelfranco.

'I cittadini che si sono recati a chiedere appuntamenti sono rimasti a bocca asciutta. Cosa è successo? Non lo sappiamo, ma le aspettative erano alte e lo è altrettanto la delusione, perché tutti avevamo visto un bel film: un centro medico alla avanguardia a servizio della nostra comunità'.