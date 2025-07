'Castelfranco, tentativo di rapina al bancomat in pieno giorno: città allo sbando'

'Mille occhi per la città di Castelfranco non sono sufficienti a proteggere i cittadini. Il paese si sta muovendo sulla stessa direzione tracciata dal capoluogo, verso una realtà di non governabilità. La realtà dei bivacchi nei parchi, dove extracomunitari senza identità e senza dimora vivono occupando il loro tempi a bere e a sporcare lasciando rifiuti ovunque. La realtà che parla di alcolici, di spaccio di droga, di zone pericolose in cui gli abitanti hanno paura di subire aggressioni. Una realtà, che costringe a guardarci le spalle e ogni giorno ci riporta segnalazioni preoccupanti, come quella di ieri che racconta di una persona che ha subito una tentativo di rapina mentre prelevava contanti presso lo sportello bancomat del Banco BPM in pieno giorno'. A denunciare il fatto è il consigliere Lega di Castelfranco Lodovica Boni.

'Uno sportello che non si trova in una zona isolata, ma su Corso Martiri 22 a fianco di negozi. Un luogo frequentato da tutti e abbastanza vicino al centro. I cittadini sono stanchi di doversi guardare le spalle anche solo per una semplice passeggiata, vorrebbero più garanzie. La rete di collaborazione dei gruppi di vicinato è un aiuto prezioso, ma da sola non basta, dovrebbe essere affiancata e coordinata dalla presenza costante sul territorio di polizia municipale o vigili di quartiere'.