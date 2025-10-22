Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lega e Team Vannacci Mutina: fiducia e impegno rinnovati

Nota congiunta di Guglielmo Golinelli, Segretario Provinciale Lega Modena, e Federica Barozzi Team Leader Team Vannacci Mutina sul messaggio emerso dalla riunione federale Lega, dopo il risultato ottenuto alle regionali in Toscana

'La riunione Federale della Lega ha espresso piena e rinnovata fiducia nei confronti del generale Roberto Vannacci, riconoscendone il contributo positivo e l’impegno nel portare idee e valori che parlano al cuore di tanti cittadini. Si tratta di un segnale importante, che rafforza l’unità e la prospettiva di crescita del movimento in una fase di grande vitalità politica.

 

A Modena questa visione trova una conferma concreta. Da diversi mesi la collaborazione tra la Lega e il 'Team Vannacci Mutina – Il mondo al contrario', si sviluppa in modo proficuo, fondandosi su un dialogo continuo e su obiettivi comuni: radicare la presenza sul territorio, valorizzare le energie locali e costruire una proposta politica capace di dare risposte reali ai modenesi. Il lavoro condiviso tra militanti, amministratori e simpatizzanti ha generato entusiasmo, nuove adesioni e una ritrovata voglia di partecipazione attiva, segno che il legame con la comunità è forte e vitale.

 

Il rinnovato riconoscimento del ruolo del Generale Vannacci da parte degli organismi federali rappresenta per noi un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada, nella convinzione che solo attraverso il confronto aperto e la valorizzazione delle diverse sensibilità si possa costruire una Lega sempre più inclusiva e radicata. La scelta del segretario federale Matteo Salvini conferma una linea di coerenza e di visione: dare fiducia a chi si impegna concretamente, premiare la passione e il merito, e rafforzare la presenza del partito in ogni territorio.

 

A Modena, questa direzione è già realtà: Lega e Team Vannacci Mutina – Il mondo al contrario, continueranno a lavorare fianco a fianco per dare voce alle persone, alle famiglie e al mondo produttivo che rappresentano l’anima autentica della nostra provincia.

