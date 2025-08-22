Castelvetro, Angiolina Carlotti festeggia cento anni

Un’altra festa a Castelvetro per il traguardo del secolo di vita (la terza quest’anno). A raggiungerlo, questa volta, Angiolina Carlotti, che ha festeggiato i suoi 100 anni con parenti, amici e, come tradizione, con la visita del sindaco Federico Poppi che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di felicitazioni a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità castelvetrese.

Nata il 17 agosto 1925 a Zola Predosa, vive a Castelvetro dal 1987, quando, insieme al marito, seguì nel trasferimento post-matrimoniale l’unica figlia Silvana.

Angiolina ha sempre lavorato tanto nella sua vita, aggiungendovi l’attività di casalinga. Principalmente ha svolto il mestiere di “orlatrice”, cioè quello di realizzare e cucire la parte superiore (tomaia) delle scarpe in pelle. Solo questo, insieme ad una vita tranquilla, la ricetta di longevità della nuova centenaria castelvetrese.

