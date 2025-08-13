Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Sono stati diagnosticati in provincia di Modena tre nuovi casi di Chikungunya. Si tratta di due donne di 34 e 78 anni a Carpi e di una ragazza di 19 anni a Concordia. Salgono così a sei i casi complessivi ad oggi, dopo i tre di Carpi comunicati nei giorni scorsi.
Tutti i nuovi casi sono in buone condizioni di salute e non è stato necessario il loro ricovero in ospedale.
Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero. Continuano gli approfondimenti per verificare l’eventuale collegamento coi casi precedenti e la ricerca del paziente zero.
In seguito alla nuova segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Carpi e Concordia), che hanno già avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.
