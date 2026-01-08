'Donazione ospedale di Mirandola, grati a chi ha scelto la nostra struttura'

'L'Unità Operativa Medicina post acuti dell'ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca, esprime la più sincera e profonda gratitudine alla famiglia Raffaele Iovino per la recente e preziosa donazione di tre apparecchiature per l'aerosolterapia e quattro tavolini da pranzo'. Così in una nota la Medicina di Mirandola.

'Il gesto di generosità e la sensibilità verso i bisogni dei pazienti sono per noi motivo di grande ispirazione. Questo nuovo macchinario non rappresenta solo un'integrazione fondamentale alle nostre dotazioni, ma ci permetterà concretamente di eseguire le terapie in modo più efficace e tempestivo, migliorando il percorso di cura e il benessere respiratorio di numerosi pazienti che afferiscono al nostro reparto. Siamo profondamente grati per aver scelto di sostenere la nostra struttura in modo così tangibile. La donazione fa una reale differenza nella qualità dell'assistenza quotidiana che ci impegniamo a fornire'.