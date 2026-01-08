Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Donazione ospedale di Mirandola, grati a chi ha scelto la nostra struttura'

'Donazione ospedale di Mirandola, grati a chi ha scelto la nostra struttura'

'La donazione fa una reale differenza nella qualità dell'assistenza quotidiana che ci impegniamo a fornire'

1 minuto di lettura

'L'Unità Operativa Medicina post acuti dell'ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca, esprime la più sincera e profonda gratitudine alla famiglia Raffaele Iovino per la recente e preziosa donazione di tre apparecchiature per l'aerosolterapia e quattro tavolini da pranzo'. Così in una nota la Medicina di Mirandola.

'Il gesto di generosità e la sensibilità verso i bisogni dei pazienti sono per noi motivo di grande ispirazione. Questo nuovo macchinario non rappresenta solo un'integrazione fondamentale alle nostre dotazioni, ma ci permetterà concretamente di eseguire le terapie in modo più efficace e tempestivo, migliorando il percorso di cura e il benessere respiratorio di numerosi pazienti che afferiscono al nostro reparto. Siamo profondamente grati per aver scelto di sostenere la nostra struttura in modo così tangibile. La donazione fa una reale differenza nella qualità dell'assistenza quotidiana che ci impegniamo a fornire'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, scuola a 16 gradi: bambini costretti a seguire le lezioni con il cappotto

Mirandola, scuola a 16 gradi: bambini costretti a seguire le lezioni con il cappotto

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

Mirandola, 55enne minaccia con un coltello da cucina la convivente: arrestato

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

Tragedia in discarica nel cesenate: la vittima è il 50enne Massimo Verri di Mirandola

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Camposanto, ladri in casa: il vicino vede tutto. La figlia delle vittime ha subito 3 furti nell'ultimo mese a Bastiglia

Articoli Recenti Carpi, cacciatore 76enne aggredisce proprietario terriero che lo aveva sorpreso nella sua proprietà

Carpi, cacciatore 76enne aggredisce proprietario terriero che lo aveva sorpreso nella sua proprietà

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

'Carpi, vogliono installare ripetitore nel parco giochi: il Comune si fermi'

'Carpi, vogliono installare ripetitore nel parco giochi: il Comune si fermi'

Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno

Dopo la neve il gelo, sotto zero anche di giorno