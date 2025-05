Elena Amaduzzi è la nuova segretaria del Pd di Bastiglia

Quarant’anni, responsabile area presso un’azienda di automazioni: è il profilo di Elena Amaduzzi, nuova segretaria del Partito Democratico di Bastiglia. Eletta all’unanimità, riceve il testimone da Gennaro di Pietro, cui vanno i suoi ringraziamenti e quelli di tutti i militanti ed elettori del Pd di Bastiglia.

Tra i suoi obiettivi programmatici, quello di aumentare la presenza del Circolo sul territorio, creare un gruppo sempre più compatto, animato dall’impegno a rendere il Circolo uno spazio di confronto politico sempre più aperto a tutti: 'Vogliamo concentrarci su lavoro, sanità, welfare e inclusione – spiega Amaduzzi - perché sono i temi che più ci stanno a cuore. Per farlo, intendiamo potenziare anche la comunicazione online, per raggiungere maggiormente le nuove generazioni, ma prestare grande attenzione anche a iniziative e dibattiti che coinvolgano la comunità, e naturalmente i momenti di aggregazione come le Feste e gli eventi in paese'.

'L’impegno – conclude la neo segretaria – sarà, sin da oggi, collettivo, perché è il gruppo la vera forza del nostro partito: per questo trarremo profitto dall’esperienza di chi milita da più tempo, unendola all’energia dei giovani, perché siamo convinti che il centrosinistra abbia, anche sul territorio, ulteriori buone potenzialità di crescita. A partire dalla campagna per il tesseramento'.