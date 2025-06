Fanano: cede muretto, senso unico alternato sulla strada provinciale 4

Lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro all’altezza del ponte sul torrente Scoltenna in Comune di Fanano, è istituito un senso unico alternato regolato a vista a partire dalla mattinata di venerdì 20 giugno, a causa del cedimento di un muretto di contenimento posto a monte della carreggiata stradale.

Per consentire il transito sono state installate barriere new jersey in cemento armato e segnaletica di indicazione.

I tecnici della Provincia di Modena sono sul posto per verificare la situazione così da poter intervenire in tempi rapidi per il ripristino del manufatto e delle condizioni di sicurezza della sede viaria.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua