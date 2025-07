Fiere, sagre, ed eventi di piazza nel fine settimana a Modena e provincia

Modena: l'altro suono

San Felice sul Panaro, la 30ª edizione del Marching Fest

Levizzano Rangone, fino al 13 luglio, torna la tradizionale Sagra del Tortellone “Luna nel Pozzo”

Formigine, dall’8 al 13 luglio lo stadio Pincelli ospita il Flames Festival

Bomporto, sabato 13 luglio si celebra la Notte Blu

Castelnuovo Rangone: Limoni Indie Rock Fest, venerdì 11 e sabato 12 luglio





Pavullo Nel Frignano; Pac-Vullo

Zocca organizza sabato 12 e domenica 13 luglio Zocca Food Festival

Monzone, frazione di Pavullo nel Frignano, dall’11 al 13 luglio la “Festa nel Bosco”

San Prospero, dal 10 al 13 luglio, Villa Summer Festival





Sassuolo, Cinema sotto le stelle

Camposanto, l’11–14 luglio, Fiera di Luglio

Ecco una panoramica dei principali eventi in programma nel fine settimana nei comuni della provincia di ModenaLa città ospita il festival lirico “Altro Suono”, con due serate dedicate al personaggio di Don Chisciotte.Domenica 13 e lunedì 14 luglio, alle 21.30, nel Cortile del Melograno andranno in scena “El retablo de maese Pedro” di Manuel de Falla e “Don Chisciotte” di Giovanni Battista Martini.Sabato 12 luglio ai Giardini Ducali, la serata conclusiva dell’Arti Vive Festival vedrà il live di Whitemary.Bande musicali internazionali, tra cui la Fuego Azteca Marching Band dal Messico.Tra le colline del Lambrusco Grasparossa, un appuntamento che si ripere ogni anno con grande successoConcerti, food truck e DJ set. Il 13 luglio in piazza Calcagnini, in occasione del 40° anniversario del Live Aid, andrà in scena un grande tributo musicale con Francesca Mercury e gli Avanzi di Balera Modenesi.Una festa che trasformerà il paese in un enorme spazio con musica, spettacoli eattività per tutte le età, dal pomeriggio fino a tarda notteAl Parco John Lennon, con concerti, esposizioni artistiche e laboratori creativi.Street food e feste della birra insieme nell'evento organizzato in piazza Toscanini da venerdì 11 a domenica 13 luglioUna festa enogastronomica lungo via del Mercato, accompagnata da musica e intrattenimentoTra concerti, attività sportive, cibo tradizionale e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.Con oltre 25 artisti, DJ di fama nazionale e internazionale, spettacoli e attività continue. Ingresso gratuito e orari prolungati nel weekend.Sabato 12 luglio sarà proiettato il film “F1” mentre domenica 13 luglio sarà la volta di “Follemente”, proposto a prezzo ridotto grazie all’iniziativa Cinema Revolution.Teatro dialettale, simulazioni di soccorso, concerti, attività per bambini, stand gastronomici e visite guidate alla Torre Ferraresi. Tra gli eventi principali: lo spettacolo “Estate nella bassa” di Maurizio Garuti con Vito (sabato), il concerto della tribute band Nomadi “Senza patria” (domenica) e il live di Pietro Galassi (lunedì).Per tutta la durata dell'evento aperti stand gastronomici.il pubblico a Villa Summer Fest a San Prospero