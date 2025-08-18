Focolaio Chikungunya a Carpi, l’Ausl invita i cittadini a sottoporsi a prelievi di controllo

Mentre il Comune di Carpi dà il via a disinfestazioni porta a porta come riportato da La Pressa, contro il focolaio Chikungunya l’Ausl invita i residenti di Carpi che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia.

A riguardo, i cittadini che rientrano nella casistica sopra indicata potranno recarsi in libero accesso dalle 08 alle 10 presso il Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, da domani, martedì 19 agosto, fino al 30 agosto (esclusa domenica 24 agosto).

Sarà necessario portare con sé le urine già raccolte nell'apposita provetta, ritirabile presso le Farmacie Territoriali, e la tessera sanitaria.

L’Ausl specifica che, ‘qualora fosse necessario, l'appuntamento verrà riprogrammato direttamente dal Centro prelievi’.



La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.Normalmente i sintomi compaiono da 3 a 12 giorni dopo la puntura di zanzara (mediamente circa 3-7 giorni).I sintomi più comuni sono:-febbre improvvisa-forti dolori articolari e muscolari-mal di testa-cambiamento nel colore e nell’aspetto della pelle (ad es. gonfiore, arrossamento, prurito, dolore, bolle o placche)-stanchezza.