Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Righi: 'E' il risultato di un’attenta valutazione sanitaria e viene messa in campo su richiesta diretta della sanità pubblica regionale'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Sono stati diagnosticati in provincia di Modena tre nuovi casi di Chikungunya. Si tratta di uomo di 61 anni e una donna di 46 anni a Carpi, e una donna di 63 anni a San Prospero. Salgono così a nove i casi complessivi ad oggi, dopo quelli comunicati nei giorni scorsi. Tutti i nuovi casi sono in buone condizioni di salute e non è stato necessario il loro ricovero in ospedale.
Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero. Continuano gli approfondimenti per verificare l’eventuale collegamento coi casi precedenti e la ricerca del paziente zero.
In seguito alla nuova segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Carpi e San Prospero), che hanno già avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.
Il Comune di Carpi avvierà da questa sera un intervento straordinario di disinfestazione ad ampio raggio per il contenimento della zanzara tigre.
L’operazione interesserà tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni, in particolare parchi, giardini, viali alberati e zone di aggregazione, oltre ad alcune aree verdi private raggiungibili dall’esterno.
In queste situazioni, ai residenti è semplicemente raccomandato di tenere chiuse le finestre durante i trattamenti. L’attività sarà svolta nelle ore notturne per tre sere consecutive, fino a domenica 17 agosto, e i parchi pubblici resteranno temporaneamente chiusi fino a martedì 19 agosto.
'Questa operazione – spiega il sindaco Riccardo Righi – è il risultato di un’attenta valutazione sanitaria e viene messa in campo su richiesta diretta della sanità pubblica regionale, con l’obiettivo di intervenire in modo sistematico ed esteso. Nei giorni scorsi, abbiamo già agito in aree circostanti le abitazioni dei casi confermati o sospetti, con disinfestazioni notturne e trattamenti larvicidi porta a porta di giorno, accompagnati da un prezioso lavoro di informazione svolto dai volontari della Protezione Civile. Anche in pieno agosto, tecnici, operatori e volontari si sono messi a disposizione della comunità, e a loro va il mio sincero ringraziamento'.
Il sindaco ha ribadito che la prevenzione resta la chiave in questo genere di situazioni. Proteggersi con repellenti e con dispositivi appositi in casa, evitare qualsiasi ristagno d’acqua e trattare i tombini e le caditoie con prodotti larvicidi sono azioni semplici ma fondamentali.
I prodotti larvicidi sono disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Ambiente di via Peruzzi.
'Grazie alla collaborazione tra cittadini, Comune e sanità pubblica – conclude Righi – possiamo affrontare con serenità ed efficacia questa situazione, sapendo che le azioni intraprese sono il frutto di precise valutazioni tecniche e hanno come unico obiettivo la tutela della salute della nostra comunità'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Carpi, tre casi di Chikungunya e tre nuovi casi sospetti: disinfestazione massiva

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Due nuovi casi di Chikungunya a Carpi: non sono stati all'estero

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Carpi, così la grande distribuzione ha piegato i negozi del centro

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

Cessione di Aimag a Hera, a Cavezzo il sindaco Fdi pronto allo strappo: schiaffo ai colleghi di Mirandola

Cessione di Aimag a Hera, a Cavezzo il sindaco Fdi pronto allo strappo: schiaffo ai colleghi di Mirandola

Articoli Recenti Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione

Sassuolo, arrestato in flagranza per furto in abitazione

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri