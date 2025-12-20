Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Un furgone carico di attrezzature da lavoro di sospetta provenienza furtiva è stato intercettato dai carabinieri di Sassuolo nel corso di un controllo del territorio eseguito nella mattinata del 19 dicembre a Ponte Fossa di Formigine. All’interno del mezzo, i militari hanno trovato macchinari e utensili professionali.

Il conducente, un 51enne residente nel modenese, non è stato in grado di fornire giustificazioni attendibili circa la provenienza del materiale, che è stato quindi sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione.

Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati: un trattorino rasaerba con cestello, una motozappa a due ruote con fresa, tre compressori d’aria, quattro motoseghe, tre decespugliatori professionali, una tagliasiepi, due soffiatori a scoppio, trapani, avvitatori, flessibili e smerigliatrici, batterie e caricabatterie per utensili elettrici.

Tutte le attrezzature sequestrate sono attualmente custodite a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza del materiale ed individuare i legittimi proprietari dei beni.