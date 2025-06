Nubifragio nel modenese, allagamenti a Sassuolo e Formigine

Un violento nubifragio ha investito oggi pomeriggio diverse zone della provincia di Modena, in particolare l'Appennino dove si registrano grandinate e l'area del distretto ceramico. Il nubifragio ha provocato allagamenti a Sassuolo, Fiorano e Formigine. A Formigine chiuso il sottopasso della Coop, via Ghiarola, via Pio Donati, via Treves e un tratto di via Sassuolo davanti al cimitero: attivata la Protezione Civile. A Sassuolo sono stati chiusi il sottopasso di Braida e del centro commerciale Iper Rossetto, via Ghiarola Nuova impraticabile.

Chiuso un tratto di strada provinciale 16 tra Formigine e l’innesto con la strada provinciale 467 a Fiorano a causa dell’allagamento della sede, mentre sulla strada provinciale 7 tra Concordia e Fossa di Concordia un albero è caduto sulla sede viaria, comportando la chiusura al traffico della strada.



Chiuso anche il sottopasso sulla strada provinciale 15 a Marzaglia in Comune di Modena. Si segnalano disagi anche sulla strada provinciale 14 in località Altolà dove un albero caduto parzializza la carreggiata stradale, limitandone il transito.

Sono in corso decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco a causa di allagamenti in edifici pubblici e privati. Anche i tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per monitorare la situazione della rete viaria.