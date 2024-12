Furti a Carpi, Fieni (Fdi): 'Più pattuglie e fondi per la sicurezza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In special modo le frazioni lamentano in questi giorni la mancanza di pattuglie delle forze dell'ordine che potrebbero fungere da deterrente. L'unico strumento adoperato parrebbe essere il controllo di vicinato che, seppur fondamentale, non può essere l’unico messo in campo.

Come Fratelli d'Italia abbiamo già fatto delle proposte in Consiglio per poter svincolare del personale da utilizzare anche in questi casi ma l'amministrazione sembra essere sorda. Con l'immobilismo istituzionale i problemi non si auto-risolvono sicuramente. Faremo come gruppo Fdi in Unione delle Terre d’Argine un'interrogazione in Consiglio per capire quali sono stati i risultati del “Bando sicurezza” che era finalizzato a supportare i cittadini nell’adozione di misure di sicurezza per le loro abitazioni e proprietà e capire se questo fondo può essere ulteriormente incrementato' - chiude Fieni.