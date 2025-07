Gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fiorano Modenese

Mirandola

Sestola

Fiumalbo

Lama Mocogno

Frassinoro

Medolla

Carpi

Domenica 20 luglio, dalle 16 alle 18, presso Cà Rossa nella Riserva naturale delle Salse di Nirano, l’attività didattica “Guarda, un micromondo!”, dedicata a bambini e adulti per esplorare la natura da vicino con strumenti scientifici. Sabato 19 e domenica 20 luglio, dalle 15 alle 19, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Castello di Spezzano, il Museo della Ceramica e la mostra prorogata “Le piastrelle da piccole. 1889-1939”.ospita il suo atteso Street Food Festival da giovedì 18 a sabato 20 luglio in Piazza Costituente. Tre serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e della convivialità per valorizzare il centro cittadino.celebra sabato 19 luglio alle ore 17.30, al Giardino Botanico Esperia, la tradizione musicale dell’Ocarina di Budrio grazie all’esibizione di nove giovani musicisti, con un programma che spazia dalla classica all’opera.propone sabato 19 luglio alle ore 19, nella Chiesa dei Santi Donnino e Francesco, il concerto barocco “Atmosfere barocche” con Gian Andrea Guerra al violino e Luigi Accardo al clavicembalo.ospita domenica 20 luglio alle ore 17, nella Chiesa Parrocchiale di Vaglio, il terzo appuntamento della rassegna “Note e Arte nel Romanico” con il concerto “Viaggio nella musica spagnola” eseguito dal duo chitarristico Donato D’Antonio e Marko Feri.torna protagonista con la sesta edizione del festival “Sconfinamenti” sabato 19 e domenica 20 luglio.Il borgo montano sarà animato da eventi dedicati all’arte, alla natura e alla ricerca interiore, con il tema “Ri-cerca”.ospita al Parco Canonica di Camurana la Festa dello Stinco e del Guancialino di maiale nei weekend del 18–20 e 25–28 luglio. Un’occasione per gustare sapori tradizionali in un clima di festa.accende l’arena cross di via Guastalla 19 con “Avis Cross”, da venerdì 18 a domenica 20 luglio. Una manifestazione all’insegna dello sport, della musica, della solidarietà e del divertimento.Fiorano Modenese è anche la sede di “Fiorachella 2025”, venerdì 18 e sabato 19 luglio nel parco di Villa Pace. Il festival musicale organizzato da Fiorano Free Music aps e Radio Antenna 1 celebra la sesta edizione con concerti dal vivo e atmosfere giovanili.