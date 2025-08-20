Il Comune di Carpi non si ferma: ancora disinfestazione straordinaria contro il Chikungunya

'A causa della pioggia, che si prevede continuerà anche nella giornata di giovedì 21 agosto, viene sospeso l’intervento di disinfestazione straordinaria in corso da questa mattina, mercoledì 20 agosto, nelle aree verdi private nelle zone di via Sallustio e di via Martinelli a Fossoli. L’intervento sarà ripreso e concluso non appena tornerà il bel tempo. I trattamenti adulticidi già effettuati rimangono comunque efficaci e, nonostante la pioggia, raggiungono l’obiettivo di ridurre la popolazione di zanzare'. Lo rende noto il Comune di Carpi.

'Il trattamento porta a porta nelle aree private nelle zone dove si sono verificati casi sospetti o confermati di Chikungunya fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni dal Comune di Carpi, in accordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus. Nell’ambito delle stesse misure di sanità pubblica, nei giorni scorsi sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche, come parchi, aree verdi e giardini, viali alberati, siepi dove è maggiore la possibilità di proliferazione degli insetti, e gli spazi di aggregazione della città e delle frazioni. L’intervento di disinfestazione “a tappeto” è terminato da alcuni giorni ed è possibile, dunque, lasciare le finestre aperte e far uscire gli animali domestici in totale tranquillità'.

