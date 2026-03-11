Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Dopo lo sciopero del 18 febbraio davanti ai cancelli di Gambro Vantive, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni dell’Area nord Modenese

Continua la mobilitazione dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e delle Rsu della Gambro-Vantive di Medolla contro la decisione del fondo proprietario americano Carlyle di vendere lo stabilimento senza prospettive chiare sul percorso di vendita e incertezze su tempi e futuri acquirenti, non avendo mai presentato il piano industriale richiesto dai sindacati.

Dall’annuncio della multinazionale a metà febbraio di volersi disimpegnare su Medolla, sindacati, lavoratori e istituzioni locali e regionali hanno fatto fronte comune per garantire il futuro di oltre 500 addetti e il mantenimento sul territorio di un pezzo di storia del distretto biomedicale (Gambro-Vantive produce dispositivi per la dialisi renale), con l’obiettivo di scongiurare esuberi e “spezzatini” dell’azienda.

 

Dopo lo sciopero del 18 febbraio davanti ai cancelli di Gambro Vantive, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni dell’Area nord Modenese, e dei degli assessori regionali Vincenzo Colla e Giovanni Paglia, domani giovedì 12 marzo il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, accompagnato dall’assessore Paglia, porterà la sua solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici di Gambro-Vantive. L’arrivo del Presidente della Regione è atteso per le ore 15.30. I lavoratori e le lavoratrici per l’occasione saranno riuniti in assemblea fuori dai cancelli dell’azienda (via Modenese,66 - Medolla).

Dopo l’incontro con i lavoratori e le lavoratrici nel parcheggio esterno, l’assemblea si concluderà, insieme al presidente De Pascale, presso la sala consiliare del Comune di Medolla, in piazza della Republica 1, dove interverranno altri rappresentanti delle istituzioni locali, a testimoniare la vicinanza di tutto il territorio nella vertenza che coinvolge l’importante azienda del distretto biomedicale.

