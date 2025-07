Mirandola, Consiglio Festival Memoria: il sindaco Budri rinomina Mariapaola Bergomi, moglie di Golinelli

'A fronte di cinque candidature con relativi curricula pervenuti, il sindaco di Mirandola Letizia Budri ha deciso di nominare come componente del Consiglio direttivo del Consorzio per il Festival della Memoria, la dottoressa Mariapaola Bergomi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Mirandola, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle normative vigenti'. E' questo quello che si legge in un atto monocratico del sindaco stesso di tre giorni fa.

Per Mariapaola Bergomi, moglie del consigliere Lega e uomo-chiave della giunta Budri, Guglielmo Golinelli, si tratta di una conferma essendo da quattro anni la presidente dello stesso Consorzio Memoria Festival. Un curriculum ricco quello della 40enne originaria di Brescia: esperta di storia della filosofia antica, storia di genere e letteratura greca e latina, insegna Storia della filosofia antica alla Pontificia università gregoriana di Roma.

g.leo.