Mirandola, intitolato il piazzale delle piscine a Sergio Ramelli

Nel pomeriggio di ieri si è svolta a Mirandola la cerimonia di intitolazione del piazzale delle piscine al giovane Sergio Ramelli, alla presenza dell’assessore allo Sport Lisa Secchia, del senatore Michele Barcaiuolo, dell’onorevole Daniela Dondi e dei consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò.

Un momento istituzionale partecipato e significativo, al quale hanno preso parte anche il presidente del Consiglio Comunale Antonio Tirabassi e i consiglieri Massimiliano Russo e Gianni Righetti, che ha permesso di rendere omaggio alla memoria di uno studente vittima dell’odio politico, consegnando al contempo un messaggio forte alle nuove generazioni.

'L’amministrazione ha compiuto un gesto semplice ma carico di significato dedicando il Piazzale delle Piscine a Sergio Ramelli. Un luogo attraversato ogni giorno da centinaia di ragazzi proprio come era lui e a cui vogliamo lasciare il messaggio che la violenza del passato, proveniente da qualsiasi area politica, non può essere giustificazione per la violenza nel presente. Alle nuove generazioni affidiamo questo compito: costruire una società in cui il dissenso non si trasformi mai in scontro, ma resti sempre nell’alveo del dialogo e della libertà' - ha detto l'assessore Secchia.

Un ringraziamento è stato rivolto al Circolo FdI di Mirandola per la donazione della targa in marmo che accompagnerà nel tempo la memoria di Sergio Ramelli, con la dedica 'Studente vittima dell’odio politico'.