Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, intitolato il piazzale delle piscine a Sergio Ramelli

Mirandola, intitolato il piazzale delle piscine a Sergio Ramelli

'La violenza del passato, proveniente da qualsiasi area politica, non può essere giustificazione per la violenza nel presente'

1 minuto di lettura

Nel pomeriggio di ieri si è svolta a Mirandola la cerimonia di intitolazione del piazzale delle piscine al giovane Sergio Ramelli, alla presenza dell’assessore allo Sport Lisa Secchia, del senatore Michele Barcaiuolo, dell’onorevole Daniela Dondi e dei consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò.

Un momento istituzionale partecipato e significativo, al quale hanno preso parte anche il presidente del Consiglio Comunale Antonio Tirabassi e i consiglieri Massimiliano Russo e Gianni Righetti, che ha permesso di rendere omaggio alla memoria di uno studente vittima dell’odio politico, consegnando al contempo un messaggio forte alle nuove generazioni.

'L’amministrazione ha compiuto un gesto semplice ma carico di significato dedicando il Piazzale delle Piscine a Sergio Ramelli. Un luogo attraversato ogni giorno da centinaia di ragazzi proprio come era lui e a cui vogliamo lasciare il messaggio che la violenza del passato, proveniente da qualsiasi area politica, non può essere giustificazione per la violenza nel presente. Alle nuove generazioni affidiamo questo compito: costruire una società in cui il dissenso non si trasformi mai in scontro, ma resti sempre nell’alveo del dialogo e della libertà' - ha detto l'assessore Secchia.

Un ringraziamento è stato rivolto al Circolo FdI di Mirandola per la donazione della targa in marmo che accompagnerà nel tempo la memoria di Sergio Ramelli, con la dedica 'Studente vittima dell’odio politico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Le piazze del 1° maggio: a Modena anche i Rats

Le piazze del 1° maggio: a Modena anche i Rats

'Mirandola, il sindaco Budri sta con chi festeggia la Liberazione o chi promuove la Remigrazione?'

'Mirandola, il sindaco Budri sta con chi festeggia la Liberazione o chi promuove la Remigrazione?'

Mirandola, Futuro Nazionale festeggia il 25 aprile al grido di remigrazione

Mirandola, Futuro Nazionale festeggia il 25 aprile al grido di remigrazione

Sanità area nord: i cittadini chiedono dati e garanzie, sindaci e CTSS propongono un Gruppo di lavoro

Sanità area nord: i cittadini chiedono dati e garanzie, sindaci e CTSS propongono un Gruppo di lavoro

'Ospedali Carpi-Mirandola di pari livello? Senza dati e partecipazione è una presa in giro'

'Ospedali Carpi-Mirandola di pari livello? Senza dati e partecipazione è una presa in giro'

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Articoli Recenti Maranello, Polizia locale con bodycam e targa system sulle auto di pattuglia

Maranello, Polizia locale con bodycam e targa system sulle auto di pattuglia

Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Pavullo e Lama Mocogno: è morto a 86 anni don Romeo Venturelli

Fdi: 'Rendiconto 2025, a Pavullo piu debiti e meno certezze'

Fdi: 'Rendiconto 2025, a Pavullo piu debiti e meno certezze'

Carpi, Righi: 'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli? E' disagio politico'

Carpi, Righi: 'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli? E' disagio politico'