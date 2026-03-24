Modena, Muzzarelli tende la mano a Mezzetti: il sindaco parteciperà al prossimo incontro di 'Moltiplica'

Si svolgerà a Modena lunedì 30 marzo alle 17.30 presso la Sala Paganelli di Palazzo Europa l’evento “Fondi dell’Unione europea 2028-2034: quale futuro per i nostri territori?”, organizzato dal Laboratorio Moltiplica che fa riferimento all'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, in collaborazione con Idee per la Sinistra Modena.

Un evento - nelle intenzioni degli organizzatori - volto a 'promuovere il dibattito pubblico sulla programmazione finanziaria 2028-2034 dell’Unione europea, la quale pare segnare profondi cambiamenti rispetto al passato. Il calo significativo dei fondi dedicati alle politiche per la coesione territoriale (FESR, FSE, ecc.), il processo di centralizzazione/nazionalizzazione della governance di tali fondi (finora gestiti prevalentemente dalle Regioni), il calo delle risorse destinate alle politiche agricole, rischiano di avere un impatto significativo sui territori e sulla vita delle comunità'.

La notizia però, al di là del merito dell'incontro, è la partecipazione dello storico 'rivale' di Muzzarelli, l'attuale sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Con Mezzetti parteciperanno alla giornata gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Giuseppe Lupo; Chiara Malagodi, capo di Gabinetto della Presidente del Comitato europeo delle Regioni; Daniela Ferrara, responsabile fondi comunitari e nazionali della Regione Emilia-Romagna; Marcello Pinti, vicerettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Marco Moscatti, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Emilia; Alessandra De Santis, responsabile per gli affari europei della Confederazione Italiana Agricoltori.

