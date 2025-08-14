I Nas di Parma hanno recentemente effettuato mirate ispezioni igienicosanitarie presso attività di ristorazione e intrattenimento. In un locale estivo della Bassa Modenese, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 30 chili di prodotti alimentari vari - tra cui carni, preparazioni gastronomiche e prodotti dolciari - per un valore commerciale di circa 300 euro. Gli alimenti sono risultati, in parte, privi delle obbligatorie indicazioni per la rintracciabilità (lotto, data di congelamento, origine, tipologia) e, in parte, scaduti. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, quali sporco vetusto su pavimenti, pareti e attrezzature, nonché assenza di zanzariere su porte e finestre dei locali destinati alla preparazione e al deposito degli alimenti. Al legale rappresentante sono state contestate le relative violazioni amministrative, con sanzioni complessive pari a 3.000 euro.
Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti
