Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Nas nella Bassa modenese, sequestrati 30 chili di alimenti scaduti

Al legale rappresentante sono state contestate le relative violazioni amministrative, con sanzioni complessive pari a 3.000 euro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

I Nas di Parma hanno recentemente effettuato mirate ispezioni igienicosanitarie presso attività di ristorazione e intrattenimento. In un locale estivo della Bassa Modenese, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 30 chili di prodotti alimentari vari - tra cui carni, preparazioni gastronomiche e prodotti dolciari - per un valore commerciale di circa 300 euro. Gli alimenti sono risultati, in parte, privi delle obbligatorie indicazioni per la rintracciabilità (lotto, data di congelamento, origine, tipologia) e, in parte, scaduti. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie, quali sporco vetusto su pavimenti, pareti e attrezzature, nonché assenza di zanzariere su porte e finestre dei locali destinati alla preparazione e al deposito degli alimenti. Al legale rappresentante sono state contestate le relative violazioni amministrative, con sanzioni complessive pari a 3.000 euro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro

Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro

Modena, via Emilia Ovest: circolazione sospesa dall'8 al 29 agosto

Modena, via Emilia Ovest: circolazione sospesa dall'8 al 29 agosto

Terza categoria, la Monari Nasi ci riprova

Terza categoria, la Monari Nasi ci riprova

Controlli Nas, raffica di denunce e multe nel settore alimentare

Controlli Nas, raffica di denunce e multe nel settore alimentare

Modena, carenze igieniche in un supermercato: blitz dei Nas

Modena, carenze igieniche in un supermercato: blitz dei Nas

Terza categoria: tante nuove squadra, c'è anche la Monari Nasi San Damaso

Terza categoria: tante nuove squadra, c'è anche la Monari Nasi San Damaso

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino

Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'

'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Articoli Recenti Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Chikungunya, due nuovi casi a Carpi e uno a Concordia

Ai domiciliari per stalking, sorpreso fuori casa, ora è in carcere

Ai domiciliari per stalking, sorpreso fuori casa, ora è in carcere

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28