Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ospedale di Carpi: chiusi i termini per la manifestazione di interesse, c'è una proposta

Ospedale di Carpi: chiusi i termini per la manifestazione di interesse, c'è una proposta

'Sarà valutata nel dettaglio al fine di mettere a gara la proposta per la realizzazione della struttura'

2 minuti di lettura

Si sono chiusi ieri, martedì 10 marzo, i termini dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad iniziativa privata per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi. L’avviso era rivolto a operatori economici interessati alla progettazione, realizzazione e manutenzione della futura struttura. Entro la scadenza è pervenuta una proposta: l'Azienda USL con apposita deliberazione ha oggi stesso formalmente preso atto e contestualmente ha nominato il gruppo di lavoro. Si apre ora la fase di analisi e valutazione prevista dalla normativa.

'A questo scopo il gruppo di lavoro, che unisce diverse competenze interne ed esterne all’Azienda, è stato incaricato di verificare nel dettaglio la proposta ricevuta sotto il profilo sanitario-organizzativo-gestionale, tecnico, giuridico, economico e finanziario. In questa fase verranno valutate in particolare le condizioni di sostenibilità dell’offerta e la coerenza con le esigenze progettuali indicate nell’Avviso pubblico e con gli obiettivi di sviluppo del sistema sanitario del territorio. Qualora l’esito delle verifiche risultasse positivo, il soggetto proponente proseguirà nell’elaborazione degli atti necessari al perfezionamento del finanziamento pubblico. Si aprirà quindi una fase di approfondimento e affinamento progettuale in condivisione con l’Azienda sanitaria, con l’obiettivo di ottimizzare spazi, funzioni e soluzioni organizzative della futura struttura ospedaliera. Al termine, la proposta costituirà la base della gara europea che individuerà il contraente

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
incaricato della realizzazione e gestione dell’opera' - spiega l'Ausl.

 

Una ulteriore tappa è prevista nella giornata di giovedì 12 marzo con il passaggio in Consiglio comunale a Carpi per l’approvazione dell’Accordo Operativo, dopo l’iter di acquisizione di tutti i pareri completato nelle scorse settimane, in anticipo rispetto al cronoprogramma definito.

'Da una parte – dichiara il direttore generale AUSL Mattia Altini – stiamo portando avanti un insieme di procedure complesse per arrivare alla costruzione del nuovo ospedale, che l’Azienda e il Comune, in coordinamento con la Regione, stanno seguendo con grande attenzione in ogni fase. Dall’altra continuiamo a investire sulle manutenzioni della struttura esistente, per migliorarne le condizioni, e sul percorso integrato del sistema sanitario del nord modenese. Grazie anche al via libera della Regione all’accensione di un mutuo, potremo lavorare con il gruppo interdistrettuale per rafforzare l’intera rete ospedaliera di quest’area. Allo stesso tempo prosegue il lavoro sul territorio: un nuovo ospedale funziona davvero se può contare su una rete di servizi moderna ed efficiente, capace di garantire continuità e qualità dell’assistenza e di rispondere in modo innovativo ai bisogni dei cittadini'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

Carpi, l'assessore Poletti garantisce: 'Sulla Ztl il percorso procede con chiarezza'

Carpi, l'assessore Poletti garantisce: 'Sulla Ztl il percorso procede con chiarezza'

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Carpi, rogo in un condominio in via Lincoln: 15 scantinati inagibili

Carpi, buon pari in casa con la Torres

Carpi, buon pari in casa con la Torres

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Carpi, Comitato No Ztl: ‘Stop all’estensione senza servizi. Righi ascolti i cittadini’

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

Cappella del cimitero di Bomporto, lavori di restauro per 432mila euro

Cappella del cimitero di Bomporto, lavori di restauro per 432mila euro

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'