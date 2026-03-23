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San Felice, 40enne straniero arrestato per rapina impropria e lesioni

San Felice, 40enne straniero arrestato per rapina impropria e lesioni

All’interno del supermercato Coop di San Felice sul Panaro dove l’uomo era stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi con generi alimentari

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Nel pomeriggio del 19 marzo scorso i carabinieri di San Felice sul Panaro hanno arrestato in flagranza un uomo straniero 40enne per rapina impropria e lesioni personali ai danni di una guardia giurata.

L’episodio si è verificato all’interno del supermercato Coop di San Felice sul Panaro dove l’uomo era stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi con generi alimentari e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, aggrediva la guardia giurata che riportava lesioni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giorno seguente, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, pur non riconoscendo la flagranza, ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati contestati.

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