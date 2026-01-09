San Felice, ok al progetto di ricostruzione della Torre dell'Orologio

Ha ottenuto il via libera nei giorni scorsi dalla Commissione congiunta regionale il progetto esecutivo di ricostruzione della Torre dell’Orologio. A questo punto si attendono solo gli atti formali di autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza, della Sismica e dell’Agenzia ricostruzioni per poter bandire la gara e assegnare i lavori. L’importo complessivo previsto per la ricostruzione della Torre, nel Piano delle Opere Pubbliche conseguente ai sismi del 2012, è di circa un milione e 190mila euro, di cui un milione finanziato dal commissario delegato alla Ricostruzione e 100mila finanziati dal Comune con risorse proprie. La Torre, che avrà un’altezza superiore ai 20 metri, ripercorrerà gli stessi volumi di quella precedente a sarà realizzata con materiali più leggeri rispetto a quelli originali, le forme e i decori che erano presenti prima del sisma subiranno un processo di semplificazione, che richiama il passato, evocandolo, senza però creare un falso storico e realizzando così un edificio in una forma più contemporanea. Torneranno anche, ai lati del corpo centrale della Torre, risalente al XV secolo, i tre grandi orologi che tanto a lungo hanno scandito le ore della città. Una volta assegnati, i lavori di ricostruzione dovrebbero durare circa un anno. Il 2026 vedrà i lavori di ricostruzione della Torre dell’Orologio aggiungersi a quelli di restauro del Teatro Comunale e della Torre Borgo, in corso di esecuzione, e quelli di completamento della storica sede municipale, in corso di affidamento.