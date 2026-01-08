Carpi, cacciatore 76enne aggredisce proprietario terriero che lo aveva sorpreso nella sua proprietà

A Carpi un cacciatore 76enne ha aggredito un proprietario terriero e gli ha sottratto lo smartphone con il quale lo aveva fotografato mentre cacciava all’interno della sua proprietà. La Polizia lo ha denunciato per rapina e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cacciatore, sorpreso mentre praticava attività venatoria su un fondo privato e invitato dal proprietario ad allontanarsi, si sarebbe impossessato dello smartphone di quest’ultimo, con il quale era stato fotografato per poi colpirlo con il calcio del fucile.

In relazione alla vicenda, in via cautelare sono state ritirate le armi e le munizioni che l’indagato deteneva regolarmente. Nella sua disponibilità però sono state rinvenute anche cartucce non dichiarate, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di detenzione abusiva di munizionamento.