'Mirandola, mancata riapertura scuola d'infanzia? Scelta responsabile per concludere integralmente i lavori'

Ma a settembre, con una nota, il Comune promise la riapertura dopo le vacanze di Natale

'In merito alle notizie riguardanti la scuola dell’infanzia “Sergio Neri” e le problematiche di riscaldamento presso il plesso scolastico di via Giolitti, l’Amministrazione Comunale di Mirandola ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti. Per quanto concerne la scuola dell’infanzia “Sergio Neri”, l’Amministrazione ricorda, come già comunicato alle famiglie e al personale scolastico, sia in corso e ormai in via di conclusione un cantiere complesso e articolato, avviato da circa tre anni, che ha previsto una gestione parallela di finanziamenti comunali, MIUR e fondi PNRR. Si tratta di un intervento che ha richiesto un importante sforzo organizzativo e gestionale, ma che tuttavia consentirà di restituire alla città una sede nuova e ampliata. Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione: si stanno svolgendo le ultime lavorazioni indispensabili per garantire un rientro degli alunni e del personale nel pieno rispetto delle normative e in condizioni ottimali di fruibilità. Sono in corso di programmazione le attività di pulizia, la posa dei nuovi arredi e le attività di trasloco. Si sottolinea come, in questi tre anni, bambini e personale siano sempre stati accolti in una struttura alternativa, il “Pala Comini”, che pur nella sua temporaneità non ha mai fatto venir meno la continuità didattica né le condizioni di sicurezza necessarie.
Non si tratta dunque di una “mancata riapertura”, bensì della scelta responsabile per consentire di concludere integralmente i lavori, potendo nel frattempo proseguire l’attività educativa in una sede idonea, per dare compimento a un intervento strategico e necessario per il futuro del servizio'. Così il Comune di Mirandola in una nota, conferma quanto pubblicato da La Pressa (qui) anche se è pur vero che a settembre il Comune promise la riapertura dopo le vacanze di Natale (foto sotto).

'Per quanto riguarda invece il plesso di via Giolitti, l’Amministrazione comunale – pienamente consapevole delle criticità impiantistiche storicizzate di un edificio nato con finalità provvisorie e su cui sono stati effettuati ciclicamente interventi manutentivi – comunica di aver ricevuto la segnalazione di disservizio nella giornata di martedì 7 gennaio, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa per le Festività Natalizie. A pochi minuti dalla segnalazione stessa è stato realizzato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali, alla presenza dell’Assessore Federica Luppi. Una volta individuata la natura della problematica, nella fattispecie di natura elettrica, il Comune ha provveduto tempestivamente ad incaricare un’azienda specializzata per garantire il pieno ripristino dell’impianto di riscaldamento.
L’azienda, in maniera solerte, si è attivata per reperire i componenti necessari, garantendo il ripristino del servizio, a pieno regime, a partire dalla giornata di lunedì 12 Gennaio. La problematica che si è manifestata è riconducibile al sovraccarico dell’impianto elettrico, determinato dalle rigide temperature di questi giorni e dal forte sforzo richiesto per riscaldare, a partire dalla giornata di riapertura, una struttura caratterizzata da locali particolarmente ampi, considerato che fino all'ultima giornata di utilizzo del plesso da parte del personale scolastico nessuna criticità era stata segnalata al servizio manutenzioni del Comune - chiude la nota -. L’Amministrazione Comunale ribadisce la massima attenzione, nella consapevolezza che la gestione delle strutture temporanee richiede sforzi sempre maggiori e una complessità crescente'.

