Mirandola, scuola dell’Infanzia Sergio Neri: inaccettabile la chiusura prolungata

Con comunicazione ufficiale inviata ai genitori nel mese di giugno 2025, era stata annunciata la riapertura della scuola

Buongiorno,

sono una mamma di una bimba che frequenta la Scuola dell’Infanzia Sergio Neri di Mirandola e vorrei accendere i riflettori su una situazione che sta creando forte disagio a molte famiglie.

Con comunicazione ufficiale inviata ai genitori nel mese di giugno 2025, era stata annunciata la riapertura della scuola. A oggi, però, la struttura non ha ancora riaperto, senza che siano state rispettate le tempistiche comunicate.

La cosa più grave è che solo il 22 dicembre 2025 il Comune ha inviato una nuova comunicazione ai genitori, senza fornire spiegazioni chiare, motivazioni concrete o una data certa di riapertura. Per mesi le famiglie sono rimaste nell’incertezza, sempre confidando nelle informazioni ufficiali ricevute.

Riteniamo inaccettabile che una situazione così delicata venga gestita in questo modo, perché stiamo parlando di bambini piccoli, del loro diritto alla continuità educativa e della serenità delle famiglie. I disagi non sono più sostenibili e il silenzio istituzionale sta aumentando frustrazione e preoccupazione.

Lettera firmata


Cara lettrice, a settembre il Comune di Mirandola in una nota aveva informato che le sezioni della scuola dell’infanzia “Sergio Neri” erano rientrate al Palacomini e presso la sede della primaria Dante Alighieri in Via Pietri, mentre i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico ed ampliamento del plesso di Via Toti erano in fase di finitura sugli esterni e negli interni e sarebbero seguite le operazioni di pulizia, trasloco ed installazione degli arredi. L’obiettivo - aveva assicurato il Comune - era di avere la scuola rinnovata e pronta per ospitare il rientro delle sezioni nel post vacanze di Natale. Effettivamente le vacanze di Natale sono terminate...

