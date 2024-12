Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La decisione giunge al termine di un'accurata attività di monitoraggio che ha avuto inizio a settembre e che ha visto il locale sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno evidenziato che il bar era frequentato regolarmente da individui con precedenti di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, la persona e il traffico di stupefacenti. Alcuni frequentatori erano anche soggetti a misure di prevenzione.Non è la prima volta che il locale finisce sotto la lente d'ingrandimento delle autorità: già il 19 ottobre scorso, era stato oggetto di una sospensione della licenza per 5 giorni, sempre per motivi di sicurezza.Il provvedimento di chiusura, finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, ha lo scopo di impedire il proseguimento di una situazione di pericolosità sociale. Inoltre, ha una funzione preventiva e dissuasiva, mirando a rimuovere un punto di aggregazione per soggetti considerati pericolosi e a segnalare che la loro presenza in determinati luoghi è costantemente monitorata dalle autorità competenti.