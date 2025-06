Sassuolo, Fdi attacca: 'Comunicazione social da 60mila euro: giunta glissa'

'Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ho presentato, a nome di Fratelli d’Italia, un’interrogazione sulla spesa di 60.000 euro destinata dalla Giunta Mesini alla comunicazione social. Tra dicembre e gennaio l’Amministrazione ha assegnato tale incarico a un social media manager (30.000) e a due videomaker (30.000), mediante affidamento diretto. Purtroppo, in Consiglio l’assessore non ha fornito risposte puntuali ai nostri quesiti riguardanti i criteri adottati per la selezione dei fornitori, l’eventuale confronto tra più preventivi, il dettaglio dei contenuti realizzati fino a questo momento e se i suddetti fornitori hanno avuto un qualche ruolo nella campagna elettorale del sindaco'. A parlare è Stefania Giavelli, consigliere comunale Fratelli d’Italia a Sassuolo.

'A fronte dell’indiscutibile importanza della comunicazione istituzionale, chiediamo trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. L’affidamento diretto è certamente legittimo, ma, in presenza di importi significative, servono confronto e chiarezza, al fine di evitare possibili derive propagandistiche. Inoltre, se la comunicazione si concentra sui Facebok, Instagram e Tik Tok rischia di escludere una parte significativa della cittadinanza. Basti pensare ai recenti disagi legati al Giro E-Bike e al Giro d’Italia, dove l’informazione è stata indubbiamente carente. 60.000 euro rappresentano una cifra esorbitante ancor più inaccettabile se investita in una comunicazione inefficace, propagandistica e incapace di raggiungere l’intera cittadinanza. Si tratta di una scelta politica che non tiene conto dei reali bisogni dei sassolesi e delle gravi criticità che interessano la nostra città. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare, pretendendo trasparenza, responsabilità e buon senso nell’uso delle risorse pubbliche'.