La nuova struttura rappresenta un investimento strategico per la comunità e coniuga qualità pedagogica, innovazione architettonica e sostenibilità ambientale. Il progetto è stato sviluppato secondo i più avanzati criteri di architettura sostenibile ed efficienza energetica, con grande attenzione al comfort, alla salubrità degli ambienti e alla relazione tra spazi educativi, natura e paesaggio.L’edificio si articola in più volumi funzionali: quattro ospitano le sezioni educative con spazi per il sonno e servizi igienici, mentre un quinto è dedicato ai servizi comuni come cucina, uffici e lavanderia. Gli ambienti sono collegati da un’area centrale flessibile, organizzata attorno a un giardino interno che garantisce illuminazione e ventilazione naturali. Ampie vetrate e porticati rafforzano il dialogo con il parco circostante.Particolare attenzione è stata riservata all’efficienza impiantistica: pompe di calore elettriche, ventilazione meccanica controllata, riscaldamento a pavimento e illuminazione a LED, oltre a impianti fotovoltaici e solari termici in copertura.
Sassuolo: inaugurato il nuovo Nido Parco, gestione affidata a Società Dolce
Caterina Segata: 'Abbiamo un'esperienza trentennale in questo ambito e attualmente gestiamo 60 nidi in Emilia Romagna e Lombardia'
