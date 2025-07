Sassuolo: ponte Veggia riaprirà al traffico lunedì 28 luglio, ma con limite dei 30 km all'ora

Il ponte Veggia riaprirà al transito lunedì 28 luglio. Quaranta giorni dopo la chiusura del 16 giugno scorso, i lavori sulla sede stradale sono terminati e a partire dalle 9 di lunedì mattina il transito sull’infrastruttura sarà nuovamente consentito.'Chiunque voglia partecipare ­- afferma il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - è invitato, lunedì alle 9, ad essere presente per il momento istituzionale di riapertura. L’anticipo rispetto ai tempi previsti conferma il grande lavoro di programmazione e coordinamento svolto dal Comune di Sassuolo, capofila dell’opera. La gestione ottimale delle fasi di cantiere è stata fondamentale e il nostro ringraziamento va al gruppo della Direzione Lavori e le imprese esecutrici CME, FEA e CO.VE.MA che hanno dimostrato una grandissima professionalità e competenza. In queste settimane abbiamo incontrato decine di volte l'impresa e la Direzione Lavori per ottimizzare tutto quanto possibile per agevolare la riapertura al traffico, lavorando su più fasi in parallelo ed evitando, così, inutili tempi morti. Sono state potenziate le squadre operative, senza però forzare i ritmi e con particolare attenzione alla sicurezza nei giorni più caldi, si è evitato il ricorso a turnazioni estreme proprio per non sovraccaricare le attività manuali, che richiedono attenzione e precisione, soprattutto in unintervento su un ponte storico di oltre cento anni'.I lavori sono terminati solamente sulla sede stradale: l’intervento complessivo continuerà ancora nei prossimi mesi, anche se il traffico veicolare può ora transitare in sicurezza. In particolare: proseguiranno le opere al piano di campagna e lungo l’alveo del torrente Secchia, con interventi sugli argini e sulle protezioni idrauliche; molti dei lavori sono mirati a prevenire le criticità che negli scorsi anni hanno causato chiusure forzate durante le piene; questi interventi sono fondamentali per aumentare la resilienza dell'infrastruttura rispetto ai fenomeni meteorologici estremi.Per questo motivo la segnaletica orizzontale sarà gialla, anziché bianca, ed il ponte potrà essere attraversato ad una velocità massima di 30 km/h.'Il lavoro fatto su Ponte Veggia – prosegue Matteo Mesini - è la dimostrazione che con decisione, professionalità e passione le opere pubbliche possono essere portate a termine, addirittura in anticipo evitando il protrarsi di disagi e problemi logistici. Voglio personalmente ringraziare a nome dell’intera città gli operai e le maestranze che hanno lavorato con competenza e dedizione in condizioni complesse, le imprese CME, FEA e CO.VE.MA che hanno messo a disposizione tutta la loro professionalità e competenza ed il team di direzione lavori, collaudo e sicurezza oltrea tutta la nostra partecipata SGP, le forze dell’ordine coordinate dal tavolo della Prefettura, la Polizia locale, la Provincia, i volontari e tutti i cittadini che hanno contribuito con pazienza e spirito di collaborazione a gestire le settimane di chiusura e infine le imprese del distretto, che hanno compreso l’importanza di un sacrificio temporaneo a fronte di un risultato duraturo per la sicurezza e l’efficienza della mobilità interprovinciale'.