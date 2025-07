Sassuolo, scappa alla vista della Volante: marocchino arrestato per spaccio

La Polizia di Sassuolo ha arrestato un marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, per spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, intorno alle 3, una pattuglia del Commissariato, nel corso di un servizio di perlustrazione, nel transitare in via Radici in Piano ha notato un uomo con il cappuccio della felpa indossato che alla vista della pattuglia ha cambiato repentinamente direzione accelerando l’andatura. Fermato per un controllo di polizia, il 35enne ha tentato di scappare, ma è stato bloccato subito dagli agenti. Nascosti in una tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti tre dosi di cocaina pronte per la cessione.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.