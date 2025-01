Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari dell’arma, impegnati in un servizio di osservazione nel centro cittadino, lo hanno sorpreso nella tarda mattinata di ieri, 9 gennaio, mentre cedeva una dose di hascisc ad altro individuo. La perquisizione personale del marocchino ha consentito di sequestrare altre quattro dosi della stessa sostanza – per un peso complessivo di 10 grammi – e la somma di denaro contante di circa 300 euro, ritenuta provento del reato.L’uomo, trovato anche in possesso di un coltello con lama di dimensioni giudicate importanti dai Carabinieri, è stato tratto in arresto per la commissione del reato detenzione a fini di spaccio e denunciato per il porto illegale dell'Arma. Lo stesso veniva condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena dove il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, disponeva nei suoi confronti il divieto di dimora a Sassuolo.