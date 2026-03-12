Sassuolo, vende abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero: marocchino denunciato

La polizia di Sassuolo ha denunciato un marocchino di 36 anni per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nella serata del 10 marzo scorso gli agenti hanno notato alcune persone nei pressi di un’autovettura in sosta nel parcheggio del cimitero comunale con il baule aperto.

Alla vista della Polizia, il 36enne ha chiuso repentinamente il cofano e alla richiesta degli agenti di fornire spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo, l’uomo ha riferito di custodire all’interno del baule circa un’ottantina di capi che stava cercando di vendere ai passanti. All’interno del veicolo effettivamente vi erano diversi capi di noti brand, i quali però riportavano etichette di scarsa qualità, cucite in maniera grossolana, verosimilmente contraffatti. Tutti i capi di abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro penale.