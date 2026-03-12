Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, vende abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero: marocchino denunciato

Sassuolo, vende abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero: marocchino denunciato

Tutti i capi di abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro penale

1 minuto di lettura

La polizia di Sassuolo ha denunciato un marocchino di 36 anni per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nella serata del 10 marzo scorso gli agenti hanno notato alcune persone nei pressi di un’autovettura in sosta nel parcheggio del cimitero comunale con il baule aperto.

Alla vista della Polizia, il 36enne ha chiuso repentinamente il cofano e alla richiesta degli agenti di fornire spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo, l’uomo ha riferito di custodire all’interno del baule circa un’ottantina di capi che stava cercando di vendere ai passanti. All’interno del veicolo effettivamente vi erano diversi capi di noti brand, i quali però riportavano etichette di scarsa qualità, cucite in maniera grossolana, verosimilmente contraffatti. Tutti i capi di abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro penale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, auto in fiamme in via Rometta: illeso il conducente

Sassuolo, auto in fiamme in via Rometta: illeso il conducente

Strattona l'arbitro: Tomsa, Primavera del Sassuolo, squalificato fino a fine anno

Strattona l'arbitro: Tomsa, Primavera del Sassuolo, squalificato fino a fine anno

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti 'Servono controlli indipendenti sulla discarica di Villafranca': il comitato rilancia l’allarme nel sito di Medolla

'Servono controlli indipendenti sulla discarica di Villafranca': il comitato rilancia l’allarme nel sito di Medolla

Ospedale di Carpi: chiusi i termini per la manifestazione di interesse, c'è una proposta

Ospedale di Carpi: chiusi i termini per la manifestazione di interesse, c'è una proposta

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza