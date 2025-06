'Sicurezza Castelfranco: chiusure serali in stile Mezzetti'

'Periodo difficile per la amministrazione Gargano. La settimana scorsa si sono riuniti i commercianti del centro del paese per discutere dei tanti problemi di sicurezza lungo la via principale del paeseCorso Martiri che viene chiusa in alcune fasce orarie del giorno. Da fine aprile infatti con l'adozione dell'orario estivo è scattata la chiusura serale del tratto di Via Emilia che attraversa il cuore del paese. Decisione presa in accordo con gli esercenti al fine di costituire una isola pedonale, con l'intento di incentivare le passeggiate serali delle famiglie e favorire le attività dei vari locali quali bar ristoranti e negozi. La via centrale del capoluogo viene chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 5 del mattino e durante il fine settimana. I vari esercenti sono molto preoccupati per gli evidenti problemi di sicurezza del comune tanto da chiedere un incontro con il Sindaco che si terrà in serata. Gli esercenti chiedono interventi urgenti, i tanti extracomunitari invadono il centro già dal tardo pomeriggio, bevendo e spacciando soprattutto in zona San Giacomo. I commercianti si trovano isolati ad affrontare questa situazione. Oggi il Sindaco Gargano gioca di anticipo, prendendo tutti in contropiede. Ha infatti emesso una ordinanza urgente in perfetto stile Mezzetti'.A parlare è Lodovica Boni della Lega Castelfranco.'Un'ordinanza che obbliga la chiusura dei locali commerciali con un'area inferiore ai 250 mq privi di sistemi di controllo o di personale di vigilanza dalle 20 alle 6 di mattina. Vieta anche la vendita di alcolici. Anche a Castelfranco la tutela della sicurezza dei cittadini dovrà passare attraverso azioni repressive di chiusura. Un giro di vite che coinvolgerà tutti gli abitanti e che hanno già accettato a Modena perciò dovrà andare bene anche per i comuni della provincia'.