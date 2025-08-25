Il cantiere è il naturale proseguimento di quello di via Marconi, riaperta al traffico da sabato 9 agosto nel tratto compreso tra via Roma e via Caduti. Si sono infatti conclusi i lavori avviati ad aprile che hanno interessato il rifacimento dei sottoservizi – acqua, gas e fognature – oltre alla cordolatura e alla posa del calcestruzzo drenante sia sulla sede stradale sia sui marciapiedi. Attualmente i marciapiedi sono delimitati da protezioni provvisorie che, a breve, verranno sostituite dai paletti dissuasori dello stesso modello già installato nella curva di via Roma, così da garantire una maggiore sicurezza e uniformità estetica.
Soliera, al via i lavori di riqualificazione di via Roma
