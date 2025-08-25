Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, al via i lavori di riqualificazione di via Roma

Soliera, al via i lavori di riqualificazione di via Roma

Il cantiere è il naturale proseguimento di quello di via Marconi, riaperta al traffico da sabato 9 agosto nel tratto compreso tra via Roma e via Caduti

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Hanno preso il via stamattina i lavori conclusivi sulla parte nord di via Roma, parte conclusiva del grande progetto di riqualificazione del centro urbano di Soliera in Via Roma e via Marconi, progetto finanziato grazie ai fondi del PNRR. Il cantiere, ultimo stralcio del progetto, interessa il tratto che va dall’incrocio con via Marconi fino a poco prima del distributore Esso, e coinvolge anche una piccola parte di piazza Lusvardi. Durante il periodo dei lavori, i tratti di via Marconi che collegano via XXV Aprile e via Roma da un lato e via Garibaldi/Rimembranze e via Roma dall’altro diventano a fondo cieco e sono regolati a doppio senso di marcia, al fine di garantire l’accessibilità ai residenti e a coloro i quali debbano recarsi presso le attività commerciali. Nella fase iniziale i lavori riguardano la sede stradale e i marciapiedi di via Roma. La pista ciclabile presente nel tratto interessato sarà invece percorribile dai veicoli, ma solo in senso unico da sud verso nord e con velocità fortemente ridotta e riservata ai residenti e a quanti debbano raggiungere gli esercizi commerciali e ai distributori di carburante presenti nel tratto interessato dai lavori.
Una volta terminata la posa del nuovo manto stradale, l’intervento proseguirà con il rifacimento della pista ciclabile, così da garantire migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per tutta la cittadinanza.
Il cantiere è il naturale proseguimento di quello di via Marconi, riaperta al traffico da sabato 9 agosto nel tratto compreso tra via Roma e via Caduti. Si sono infatti conclusi i lavori avviati ad aprile che hanno interessato il rifacimento dei sottoservizi – acqua, gas e fognature – oltre alla cordolatura e alla posa del calcestruzzo drenante sia sulla sede stradale sia sui marciapiedi. Attualmente i marciapiedi sono delimitati da protezioni provvisorie che, a breve, verranno sostituite dai paletti dissuasori dello stesso modello già installato nella curva di via Roma, così da garantire una maggiore sicurezza e uniformità estetica.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli

Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli

Nasce il circolo 'Stella' di Sinistra Italiana a Soliera

Nasce il circolo 'Stella' di Sinistra Italiana a Soliera

Soliera, inaugurata l'opera del maestro Pomodoro in piazza

Soliera, inaugurata l'opera del maestro Pomodoro in piazza

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Finale Emilia, riapre ponte Foscaglia

Finale Emilia, riapre ponte Foscaglia

San Felice, Dolores Zucchi spegne 100 calendine

San Felice, Dolores Zucchi spegne 100 calendine

Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito

Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito

Chikungunya a Carpi, ancora trattamenti nell’area di via Wiligelmo e a Budrione

Chikungunya a Carpi, ancora trattamenti nell’area di via Wiligelmo e a Budrione