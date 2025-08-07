Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli

Prende le consegne da Norberto Carboni, che ha svolto le funzioni di direzione gestendo il periodo di passaggio dopo il pensionamento di Marzia Luppi, che ha diretto l’ente per 17 anni: a entrambi vanno, nuovamente, i ringraziamenti della Fondazione.'La procedura di selezione si è svolta con una prima scrematura delle candidature, effettuata da una apposita Commissione, che ha valutato il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico; dei 29 candidati iniziali, nove sono stati ammessi alla successiva fase, costituita da un colloquio - effettuato dalla medesima Commissione - teso ad accertare, in particolare, le competenze degli aspiranti al ruolo di direttore della Fondazione in ambito amministrativo, contabile e di gestione del personale. Al termine di questa fase sono emersi quattro candidati finali, sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si è espresso ritenendo quello di Schena il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo - si legge in una nota -.
Classe 1967, Schena, laureato in Giurisprudenza, è attualmente direttore dell’Area Risorse umane e finanziarie del Comune di Fabbrico. In passato ha anche ricoperto incarichi di responsabilità in enti pubblici di vario tipo, avendo quindi maturato una notevole esperienza nella gestione di organizzazioni e del personale. Schena ricopre anche l’incarico di presidente della Fondazione Campori.