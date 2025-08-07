Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli

L'ex sindaco di Soliera è stato ritenuto il più adatto tra le 29 candidature pervenute

È l'ex sindaco di Soliera Giuseppe Schena il nuovo direttore della Fondazione Fossoli, l’ente memoriale che si occupa della gestione dei siti e delle attività riguardanti il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e l’ex Sinagoga di Carpi: tra le 29 candidature pervenute all’ente da tutta Italia, il suo profilo è risultato quello più idoneo a ricoprire l’incarico.
Prende le consegne da Norberto Carboni, che ha svolto le funzioni di direzione gestendo il periodo di passaggio dopo il pensionamento di Marzia Luppi, che ha diretto l’ente per 17 anni: a entrambi vanno, nuovamente, i ringraziamenti della Fondazione.'La procedura di selezione si è svolta con una prima scrematura delle candidature, effettuata da una apposita Commissione, che ha valutato il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico; dei 29 candidati iniziali, nove sono stati ammessi alla successiva fase, costituita da un colloquio - effettuato dalla medesima Commissione - teso ad accertare, in particolare, le competenze degli aspiranti al ruolo di direttore della Fondazione in ambito amministrativo, contabile e di gestione del personale. Al termine di questa fase sono emersi quattro candidati finali, sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che si è espresso ritenendo quello di Schena il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo - si legge in una nota -.
La Commissione di valutazione è stata composta dal dottore commercialista Romana Mattioli, dalla responsabile del servizio ‘Museo-Archivio storico-Memoria-Teatro-Turismo’ del Comune di Carpi Manuela Rossi e dall’ing. Norberto Carboni, nel ruolo di presidente della Commissione e membro interno, ai quali si sono aggiunti, per i colloqui singoli, il prof. Lorenzo Bertucelli, ordinario di Storia contemporanea presso Università di Modena e Reggio Emilia e la prof.ssa Dina Guglielmi, ordinaria di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università di Bologna. A tutti i componenti della Commissione va il ringraziamento della Fondazione per lo scrupolo e l’attenzione impiegati nell’assolvimento del delicato compito'.
Classe 1967, Schena, laureato in Giurisprudenza, è attualmente direttore dell’Area Risorse umane e finanziarie del Comune di Fabbrico. In passato ha anche ricoperto incarichi di responsabilità in enti pubblici di vario tipo, avendo quindi maturato una notevole esperienza nella gestione di organizzazioni e del personale. Schena ricopre anche l’incarico di presidente della Fondazione Campori.
