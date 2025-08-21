Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Il 19 agosto i carabinieri di Soliera, su delega della Procura della Repubblica di Modena, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 49 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena, su richiesta della stessa Procura.

L’uomo è accusato di atti persecutori e lesioni personali, ed è inoltre indagato per oltraggio a pubblico ufficiale.

La misura cautelare giunge al termine di un’attività investigativa avviata a seguito di una serie di condotte persecutorie che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti dell’ex coniuge. Secondo quanto ricostruito, a partire da luglio 2025 l’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe iniziato a molestare, minacciare e aggredire fisicamente i familiari della vittima.



In particolare, nella serata del 10 agosto, durante l’ennesima lite per futili motivi, avrebbe colpito la persona offesa, incontrata casualmente all’esterno di un esercizio commerciale.

I carabinieri, più volte intervenuti su segnalazione delle vittime, sarebbero stati a loro volta oggetto di oltraggio da parte del 49enne, al quale, nella mattinata del 21 agosto, è stato notificato anche un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Modena.

