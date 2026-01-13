Soliera, schianto sulla Romana: due feriti

Questa mattina intorno alle 7, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS413 Romana a Soliera. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento uno dei due veicoli è terminato fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.

Due persone rimaste incastrate all'interno degli abitacoli deformati dall'impatto sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul luogo per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera più vicina.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.