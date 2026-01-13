Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, schianto sulla Romana: due feriti

Soliera, schianto sulla Romana: due feriti

Uno dei due veicoli è terminato fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata

Questa mattina intorno alle 7, le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Modena sono intervenute d’urgenza a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS413 Romana a Soliera. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento uno dei due veicoli è terminato fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.

Due persone rimaste incastrate all'interno degli abitacoli deformati dall'impatto sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul luogo per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera più vicina.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

