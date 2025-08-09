Sospetto caso di Chikungunya a Carpi
Nella zona di via Frignano/via Garfagnana a Carpi, partita la disinfestazione
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola, carabiniere fuori servizio sventa furto al supermercato: denunciato tunisino
'Mirandola, così si è svenduta Aimag: le belle promesse del sindaco Budri in campagna elettorale'
Vignola, stupro mai avvenuto. Il sindaco: 'Grave danno di immagine alla città'
Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'Articoli Recenti
Appennino in festa: concerti, tradizioni e cultura nel weekend di San Lorenzo
Elisoccorso 118 Pavullo, Platis (Fi): 'Nuova tegola sull'Ausl, esposto all'Anac per medici assunti senza concorso'
San Cesario, la proposta: intitolare la biblioteca comunale a Francesco Benozzo
'Ospedali d’eccellenza': Sassuolo nella top 100 dell’Istituto Tedesco