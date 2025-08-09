Sospetto caso di Chikungunya a Carpi

Nella prima serata di ieri, l’Ausl di Modena ha verificato un caso sospetto di Chikungunya nella zona di via Frignano/via Garfagnana a Carpi. Per questo, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, si è svolta una prima disinfestazione straordinaria prevista dal piano arbovirosi regionale, che durerà circa 3 giorni o finché il caso non sarà confermato o smentito. Si tratta di una misura precauzionale volta a ridurre ulteriormente ogni possibile rischio. Le operazioni saranno eseguite nel pieno rispetto dei protocolli regionale, in sicurezza per le persone e l’ambiente. La popolazione interessata é già stata avvertita dalla Protezione Civile.



